Milan occhi di nuovo a casa Real Madrid | per il calciomercato occasione d’oro a zero

Per il calciomercato del Milan, il focus si concentra su opportunità a parametro zero in vista delle prossime stagioni. Con l’obiettivo di rafforzare la rosa senza pesare troppo sul bilancio, la dirigenza e Allegri stanno valutando possibili acquisti che possano contribuire alla crescita del team. In questa fase, si cerca equilibrio tra qualità e sostenibilità, mantenendo attenzione alle occasioni di mercato a costo zero.

Calciomercato Milan, continua la sessione invernale per i rossoneri che a dicembre hanno chiuso subito il primo colpo con l'arrivo in attacco di Fullkrug. L'attaccante è stata un'occasione importante, visto che è arrivato in prestito (gratuito) più diritto di riscatto dal West Ham. Per il futuro il Diavolo potrebbe avere sempre gli occhi aperti alla ricerca di occasioni del genere. Ecco il punto della difesa del Milan.

Blitz in casa Bologna, il Milan valuta il colpo a sorpresa - Nuova idea di mercato per il Milan con i rossoneri che guardano in casa Bologna per rinforzare la propria rosa ... calciomercato.it

Milan: occhi su Harry Maguire Classe ’93, in scadenza a giugno e ormai fuori dal progetto del Manchester United. Sull’inglese c’è anche la Roma: possibile duello di mercato #Milan #Calciomercato #Maguire #ManchesterUnited #Roma - facebook.com facebook

Sportitalia: gli occhi di #Milan e #Como su un 2007 del #TeamAltamura #MilanPress x.com

