Frattesi Nottingham Forest c’è l’accordo con l’Inter Ecco che cosa manca per chiudere l’acquisto dell’ex obiettivo Juve
Dopo settimane di trattative, il Nottingham Forest ha raggiunto un accordo con l’Inter per l’acquisto di Frattesi. Ora manca solo l’intesa definitiva con il giocatore, che dovrà decidere se accettare la proposta. La trattativa è in fase avanzata, ma ancora non c’è la fumata bianca.
Frattesi Nottingham Forest, c’è l’accordo sulle cifre con l’Inter. Ecco che cosa manca per chiudere l’acquisto dell’ex obiettivo della Juventus. La Juventus monitora con attenzione le mosse delle dirette concorrenti, con l’ Inter protagonista di un’importante operazione in uscita che potrebbe spostare gli equilibri. Secondo quanto riporta Sky Sport UK, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo di massima con il Nottingham Forest per la cessione di Davide Frattesi, calciatore accostato anche ai bianconeri qualche settimana fa. CALCIOMERCATO JUVE, LE ULTIME L’intesa per il centrocampista, secondo Sky UK, si basa su un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Frattesi Juve, il Nottingham Forest torna a premere per l’acquisto del centrocampista dell’Inter. Cosa trapela
Il Nottingham Forest torna a spingere per portare Frattesi all’estero.
Frattesi Inter, un altro club di Serie A spinge per l’ex obiettivo Juve e sfida il Nottingham Forest. Le ultimissime
L’Inter ha deciso di puntare forte su Frattesi, che fino a poco tempo fa sembrava un obiettivo della Juventus.
Biasin: Frattesi-Nottingham e Jones-Inter? Tutto dipende da…Davide Frattesi al Nottingham Forest e Curtis Jones all'Inter? Gli aggiornamenti di Fabrizio Biasin sul doppio affare ... msn.com
Calciomercato, le notizie di oggi: l'Inter vuole Jones, Frattesi verso il Nottingham Forest. Milan, Nkunku resta. Immobile al Paris Fc( Nicolò Franceschin - Redazione gianlucadimarzio.com) L’Inter non molla la pista che porta a Ivan Perisic. In casa nerazzurra c’è la speranza che il PSV possa aprire a un prestito oneroso in questi ... corriere.it
Il Nottingham Forest vuole Davide #Frattesi L'Inter vuole Curtis #Jones Due destini che si intrecciano, ma i Reds - che ne frattempo hanno chiesto informazioni su #Dumfries - sembrano poco intenzionati a cedere il centrocampista inglese. Allo stesso temp - facebook.com facebook
È tutto fatto con il Nottingham Forest per #Frattesi: manca solo l'ultimo ok dell' #Inter per far viaggiare il calciatore in Inghilterra. L'autorizzazione dei nerazzurri arriverà solo dopo aver individuato il sostituto. @MatteMoretto x.com
