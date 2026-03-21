Biathlon Lisa Vittozzi in top 5 nella pursuit di Oslo Holmenkollen | vince ancora Hanna Oeberg

Nella gara di biathlon a Oslo Holmenkollen, la 10 km pursuit femminile si è conclusa con la svedese Hanna Oeberg al primo posto, dopo aver già vinto la sprint. Lisa Vittozzi si è piazzata tra le prime cinque, dimostrando continuità nella Coppa del Mondo 2025-2026. La competizione si è svolta nel rispetto del calendario internazionale, con atlete provenienti da diversi paesi.

La 10 km pursuit femminile di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, premia ancora la svedese Hanna Oeberg, che concede il bis dopo aver vinto già la sprint. In casa Italia si piazza al quinto posto Lisa Vittozzi. Successo della svedese Hanna Oeberg, che con 3 errori al tiro vince in volata con il crono di 30’14?5, bruciando la transalpina Julia Simon, la quale con un solo bersaglio mancato deve accontentarsi del secondo posto a 0?5. Completa il podio l’altra sorella Oeberg, Elvira, che si piazza terza a 23?2 con 1920 al tiro. Resta ai piedi del podio la vincitrice della classifica generale, la... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, Lisa Vittozzi in top 5 nella pursuit di Oslo Holmenkollen: vince ancora Hanna Oeberg Articoli correlati Leggi anche: Lisa Vittozzi illumina la scena nella sprint di Oslo Holmenkollen: azzurra in piazza d’onore, vince Hanna Öberg Leggi anche: Lisa Vittozzi illumina la scena nella sprint di Oslo Holmenkollen: vince Hanna Öberg di un soffio Approfondimenti e contenuti su Lisa Vittozzi Temi più discussi: VITTOZZI SEMPRE REGINA DELL’INSEGUIMENTO! LISA DOMINA NEL VENTO DI OTEPAA; Coppa del Mondo: Lisa Vittozzi chiude seconda la sprint di Oslo e conquista il terzo podio di fila; Vittozzi, è un'altra meraviglia! Inseguimento da urlo, rivivi la sua vittoria; Lisa Vittozzi torna al successo in Coppa del Mondo. LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Vittozzi a un minuto dalla testa dopo le serie a terraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.15 14:03 Ottava Vittozzi a 1’10, ma dal podio ... oasport.it Biathlon, Lisa Vittozzi seconda nello sprint di coppa del mondo a OsloSecondo posto per l'azzurra nello sprint a Oslo. Grande prova per la medaglia d'oro olimpica dell'inseguimento, che si arrende solamente alla svedese Hanna Öberg nella gara di coppa del mondo di biath ... sport.sky.it : Lisa Vittozzi ha scritto una nuova pagina nella propria storia sportiva sulle nevi di Oslo, conquistando il secondo posto nella sprint di Holmenkollen nell'ultima ta facebook COPPA DEL MONDO… … ultimo atto! A Oslo vanno in scena le sei gare che daranno i verdetti finali della stagione di biathlon! 11 gli azzurri in Norvegia, Lisa Vittozzi ambisce al podio nella classifica generale! Il primo appuntamento è oggi con la sprint x.com