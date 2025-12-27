Cuori di leone è la nuova storia scritta da Nino Haratischwili e illustrata da Julia B. Nowikowa; la casa editrice Marsilio pubblica nel 2025 questo libro che, pur nella sua brevità, arriva dritto al cuore. Trama. Un leone di peluche, tanti bambini. Dal Bangladesh alla Germania, dal Senegal alla Spagna, dalla Francia all’India, per tornare infine dove tutto è iniziato. Un piccolo leoncino di pezza con un occhio storto cucito da Anand, un bambino bangladese sfruttato in una fabbrica che produce peluche da esportare in Europa, viaggia per il mondo di bambino in bambina, portando con sé messaggi di speranza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - CUORI DI LEONE di Nino Haratischwili: recensione

Leggi anche: Nino, recensione del film con Théodore Pellerin – #RoFF20

Leggi anche: Nino. 18 giorni, la recensione: se l'icona D’Angelo viene rivista dal figlio Toni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I libri coccola che parlano al cuore da mettere sotto l'albero di Natale.

Leone XIV: “la pace di Cristo regni nei vostri cuori” - facebook.com facebook