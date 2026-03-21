Ballando con le stelle Cuore e la separazione | la storia d' amore tra Arisa e Vito Coppola

Arisa ha deciso di prendersi una pausa dal ruolo di giudice a The Voice per partecipare alla prima riedizione di

Arisa lascia momentaneamente la poltrona di giudice di The Voice per entrare nel cast nella prima riedizione di "Canzonissima", il programma del sabato sera di Rai1 riportato in auge da Milly Carlucci.Proprio Milly, quattro anni fa, la volle fortemente in pista a Ballando con le stelle e grazie a quell'esperienza (che la vide trionfare) Arisa ha conosciuto Vito Coppola, con il quale ha avuto una relazione fino al 2023. L'incontro a Ballando. Ottobre 2021. Arisa viene annunciata come concorrente ufficiale di Ballando con le stelle. La cantante ha da poco messo fine alla relazione con il manager Andrea De Carlo, con il quale avrebbe dovuto sposarsi a settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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