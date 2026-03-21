Domenica 22 marzo 2026 alle 15:15 si sfidano Aston Villa e West Ham. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote sui bookmaker indicano favori per alcune squadre. Gli appassionati seguono con attenzione questa partita, che si preannuncia molto combattuta, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti. La sfida si giocherà allo stadio di Birmingham.

Aston Villa e West Ham hanno ottimi motivi per cercare di ottenere il massimo da questa partita e per capirlo dovrebbe bastare leggere la classifica di Premier League che vede i padroni di casa in piena lotta per evitare la retrocessione e gli ospiti invece impegnati nel mantenere quel posto tra le prime quattro o. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aston Villa-West Ham (domenica 22 marzo 2026 ore 15:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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