Domenica 15 marzo 2026 alle 15:00 si gioca la partita tra Manchester United e Aston Villa. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i Red Devils considerati favoriti. Le due squadre sono appaiate a quota 51 punti nella classifica di Premier League, mentre devono fare attenzione alle minacce di Chelsea e Liverpool che si trovano dietro di loro.

Manchester United e Aston Villa sono appaiati a quota 51 punti nella classifica di Premier League e, mentre non hanno la possibilità di migliorarsi, devono guardarsi le spalle dalle insidie che potrebbero venire da Chelsea e Liverpool. La squadra di Unai Emery resta sulla vittoria di Lille in Europa League ma in campionato ha ottenuto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester United-Aston Villa (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Red Devils favoriti

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