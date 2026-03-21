Andy Diaz si è confermato campione mondiale indoor nel salto triplo, conquistando l’oro con il suo primo tentativo. L’atleta ha dominato la competizione a Livorno, lasciando tutti gli avversari indietro fin dal primo salto. La vittoria arriva dopo aver dimostrato una straordinaria continuità nelle sue prestazioni e una presenza costante sul podio internazionale.

LIVORNO – Andy Diaz non conosce ostacoli e si conferma il sovrano assoluto del salto triplo mondiale. A Torun, in Polonia, l’azzurro ha messo in ghiaccio la medaglia d’oro indoor già al primo tentativo, stampando un 17,47 invalicabile che rappresenta anche la miglior prestazione mondiale dell’anno. Il fuoriclasse dell’ Atletica Libertas Unicusano Livorno bissa così il titolo iridato conquistato dodici mesi fa a Nanchino, respingendo gli assalti del giamaicano Scott, d’argento con 17,33, e dell’algerino Triki, che chiude il podio a quota 17,30. L’impresa del “leone” assume contorni ancora più epici se si considera che la sua partecipazione non era inizialmente prevista nei piani di allenamento stagionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Andy Diaz ancora sul tetto del mondo indoor nel triplo: l’oro arriva con il primo salto

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