Nel pomeriggio di sabato 21 marzo 2026, durante il programma condotto da Nunzia De Girolamo, Andreas Müller ha parlato pubblicamente della sua crisi personale. Il ballerino ha condiviso di aver attraversato un periodo di depressione che ha portato a un crollo emotivo. La sua testimonianza è stata trasmessa in diretta mentre era in onda.

Nel pomeriggio di sabato 21 marzo 2026, durante l’edizione del programma condotto da Nunzia De Girolamo, il ballerino ha rivelato apertamente la sua crisi personale. Andreas Müller ha descritto un periodo di profonda sofferenza psicologica, definendolo come una sorta di depressione che lo ha lasciato privo di energie vitali. La narrazione si concentra sul crollo di quella struttura difensiva che lui stesso aveva costruito per proteggere le sue fragilità. La popolarità acquisita attraverso i palcoscenici televisivi ha agito come un fattore aggravante, influenzando negativamente problemi preesistenti non ancora risolti. Il protagonista ha ammesso che la necessità di mantenere un’immagine pubblica perfetta ha contribuito a rendere insostenibile la pressione interna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Andreas Müller: la depressione che ha fatto crollare

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