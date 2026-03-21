È morto Andrea Spandri, guida alpina e figura nota della Valsassina. La notizia ha avuto un forte impatto sulla comunità delle Prealpi lombarde, dove Spandri era conosciuto e rispettato. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per gli appassionati di montagna e per chi ha condiviso con lui molte avventure. La notizia si è diffusa rapidamente tra gli abitanti della zona.

La notizia del decesso di Andrea Spandri, guida alpina e figura storica della Valsassina, ha scosso la comunità montana lombarda. L’evento si è verificato il pomeriggio del 20 marzo 2026 in Alta Valfurva, vicino al rifugio Cesare Branca a 2.400 metri di quota. Il corpo è stato rinvenuto riverso sulla neve nel gruppo Ortles-Cevedale, con l’intervento dei soccorritori risultato inutile poiché non vi era più battito cardiaco. Si tratta della perdita di un uomo che per decenni ha rappresentato lo spirito delle Prealpi lombarde, gestendo la storica tabaccheria di famiglia a Cortenova e lasciando un’eredità di vie d’arrampata aperte nelle Grigne. La sua scomparsa improvvisa mentre praticava scialpinismo segna una ferita profonda per una regione dove la montagna non è solo paesaggio, ma identità culturale ed economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Andrea Spandri: addio alla leggenda delle Prealpi lombarde

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