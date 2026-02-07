Spinazzola | Partita tosta tre punti pesanti lotteremo fino alla fine

Dopo una vittoria difficile a Marassi contro il Genoa, Leonardo Spinazzola ha parlato di una partita tosta e di tre punti fondamentali per la squadra. L’esterno del Napoli ha detto che la lotta per la vetta continuerà fino alla fine e che bisogna rimanere concentrati. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, e Spinazzola è convinto che ci siano ancora molte sfide da affrontare.

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria degli azzurri contro il Genoa per 3a2 allo stadio Marassi. “È stata una partita tosta, ma alla fine bella perché i tre punti sono pesanti e ci volevano, era importante anche per Buongiorno che ha fatto due errori che nel calcio ci stanno. Siamo con lui, tutta la squadra lo è. Ora recuperiamo per il match di Coppa Italia di martedì, ci teniamo tanto. Un segnale al campionato? Nonostante tutte le difficoltà lotteremo per qualcosa di importante, vedremo quale sarà la nostra posizione a fine anno, ma noi lottiamo e lottare è la nostra parola”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

