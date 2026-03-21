Gli amici di Maria De Filippi si sono riuniti per celebrare il 25° anniversario di “Amici”, lo storico programma televisivo. La serata ha visto una giuria rinnovata, i consueti professori e un gruppo di giovani allievi, alcuni dei quali non hanno brillato sul fronte canoro. L’evento ha coinvolto il pubblico con momenti di musica e ricordi, offrendo uno sguardo alla lunga storia dello show.

Un quarto di secolo da festeggiare con una giuria rinnovata, i soliti professori mattatori e una serie di allievi che soprattutto sul fronte canoro non hanno certamente esaltato. Che serale di Amici di Maria sarà per De Filippi, in arrivo dall'edizione di C'è Posta per Te meno vista di sempre? La 25esima edizione del serale di Amici, però, in partenza sabato 21 marzo segue a stretto giro la 29esima edizione di C'è posta per Te, che è risultata essere la meno vista nella storia del programma con una media di 3.864.000 telespettatori e una puntata finale da 'soli' 3.830.000 spettatori. Numeri che hanno fatto sorgere dubbi sull'innegabile ripetitività del format, che fino a pochi anni fa si credeva sua forza trainante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici di Maria De Filippi, 25 edizioni di Serali e sentirle tutte?

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