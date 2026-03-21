Nella prima puntata del Serale di Amici 25, il cantante Opi, appartenente alla squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, è stato il primo concorrente eliminato. La serata ha visto già alcune difficoltà per la squadra di Pettinelli, che si trova a dover affrontare questa perdita all'inizio del percorso. La puntata ha mostrato le prime tensioni tra i partecipanti e gli insegnanti coinvolti.

Il cantante Opi della squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo è il primo eliminato del Serale di Amici 25. Ecco tutto quello che è successo nella prima puntata. Il Serale di Amici 25 ha già il suo primo grande colpo di scena. Opi, il cantante della squadra capitanata da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, è il primo allievo ad abbandonare il programma in questa edizione. Un’eliminazione che arriva nella primissima puntata, fulminea e inaspettata, lasciando il pubblico con il fiato sospeso già all’esordio del talent show più seguito d’Italia. Come si è svolta la prima manche del Serale di Amici 25 La prima puntata del Serale vede subito le tre squadre scontrarsi in manche competitive. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Amici 25 Serale prima puntata: Opi eliminato, la squadra di Pettinelli già in crisi

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