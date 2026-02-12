Amici anticipazioni puntata 15 febbraio | ospiti e classifiche Tre allievi al Serale spoiler

Questa sera ad Amici di Maria De Filippi si avvicina la fase più calda. Sono dodici i ragazzi ancora in corsa per il Serale, e le gare si fanno sempre più intense. Tra ospiti e classifiche, i concorrenti si giocano il passaggio definitivo alla fase finale del talent di Canale 5.

Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del talent show, che andrà in onda domenica 15 febbraio su Canale 5 Dodici posti per il Serale e continue gare (con tanto di classifiche) ad Amici, talent show di successo di Canale 5 che sta per entrare nella sua fase finale. Tra giudizi pungenti e nuove dinamiche, oggi pomeriggio è stata registrata la puntata del programma di Maria De Filippi, quella che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda domenica 15 febbraio a partire dalle 14. Ma cosa è successo? Chi degli allievi è riuscito a convincere tutti i professori e a indossare la tanto ambita maglia dorata? Ecco tutte le anticipazioni riportate da SuperGuidaTv.🔗 Leggi su Today.it

La puntata di domenica 15 febbraio di Amici ha regalato suspense e sorprese.

Questa sera è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent show di Canale 5.

