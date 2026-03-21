almanacco del 21 03 2026

Il 21 marzo del 2026 cade di sabato. In questa data, la chiesa celebra alcune ricorrenze religiose e si svolgono eventi legati alla liturgia. Sono previste funzioni e celebrazioni religiose in diverse località. Le attività si svolgono secondo il calendario liturgico, con partecipazioni di fedeli e sacerdoti. Nella giornata si susseguono anche momenti di preghiera e incontri comunitari.

almanacco del giorno venerdì 20 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Alessandra e compagni Martiri di San Giovanni nepomuceno protettore dei ponti dei confessori il sole torta alle 6:13 e tramonterà 18:24 mandate più importante oggi è l'ora x alle 15:33 segnate scatta l'equinozio di primavera è tutto discutibile è le ore di luce e di buio saranno uguali in tutto il pianeta E da questo pomeriggio le giornate inizieranno ufficialmente a vincere la notte la luna calante ci accompagna verso l'ultimo quarto Il 20 marzo è una data che ha elettrizzato la storia nel 1800 Alessandro Volta annunci Royal. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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