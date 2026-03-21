Alluvione alle Hawaii con migliaia gli evacuati si teme cedimento di una diga | Rischio per la popolazione

Alle Hawaii si sono verificate pesanti inondazioni, considerate tra le peggiori degli ultimi venti anni, con migliaia di persone evacuate a causa dell’allagamento. Le autorità temono il cedimento di una diga, rappresentando un rischio immediato per la sicurezza dei residenti. Le forti piogge hanno provocato danni estesi e un’emergenza in corso nella regione.

Alle Hawaii violente inondazioni, tra le peggiori degli ultimi 20 anni, hanno colpito la popolazione. Oltre 5mila persone evacuate e danni stimati per oltre 1 miliardo di dollari. Si teme il cedimento della diga di Wahiawa, infrastruttura ad alto rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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