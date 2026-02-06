Diana Cojocaru, 36 anni, è morta improvvisamente a Roma dopo un ricovero in ospedale. La sua morte ha lasciato molti senza parole e ha acceso dubbi tra amici e familiari. La giovane madre stava bene e non aveva grandi problemi di salute, eppure si è sentita male di notte. Ora si indaga sulle cause di questa morte che sembra sfuggire a ogni spiegazione semplice. La famiglia chiede chiarezza e spera che le autorità facciano luce su quello che è successo davvero.

Chi era Diana Cojocaru, la giovane madre morta a Roma. Una morte improvvisa, una notte di paura e una catena di interrogativi. Diana Cojocaru aveva 36 anni, era originaria della Moldavia e viveva da tempo a Roma, nel quartiere di Castelverde. Era sposata, lavorava nel settore della bellezza come lashmaker specializzata in extension ciglia e soprattutto era madre di un ragazzo di 12 anni, oggi rimasto senza la sua figura più importante. La sua storia, come spesso accade, era quella di una giovane donna migrante integrata, con una vita ordinaria, un lavoro e una famiglia. Ed è proprio questa normalità a rendere la sua morte ancora più disturbante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Diana Cojocaru morta a 36 anni dopo il ricovero: l’inchiesta su una morte improvvisa che non convince

