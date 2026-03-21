Accadde oggi | 21 marzo tre premi Oscar per ‘La vita è bella’

Il 21 marzo, il film “La vita è bella” ha vinto tre premi Oscar, tra cui quello come miglior film. La pellicola, diretta e interpretata da Roberto Benigni, racconta una storia d’amore e speranza ambientata durante la Seconda guerra mondiale. La cerimonia si è tenuta negli Stati Uniti e ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del cinema internazionale.

“And the Oscar goes to. Roberto”! È difficile dimenticare l’esultanza di Sophia Loren nel momento in cui fu assegnato l’Oscar a Roberto Benigni, il 21 marzo 1999. QUella magica notte, infatti, l’iconica attrice italiana chiamò entusiasta sul palco l’attore toscano, per consegnargli la celebre statuetta dell’Academy Awards di Los Angeles. La vita è bella è il film dell’attore e regista dedicato ai campi di concentramento nazisti e al sacrificio di un padre ebreo che fa di tutto per riuscire a tenere nascosto l’orrore dei lager al figlioletto, permettendogli di scampare che commosse la giuria del premio cinematografico più prestigioso del mondo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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