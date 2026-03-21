A noi sono un po’ tremati i polsi | Milly Carlucci rivoluziona Canzonissima La scaletta e la carrellata di Big Ecco come funziona

Milly Carlucci ha deciso di rinnovare “Canzonissima”, il celebre programma televisivo che torna in onda su Rai Uno a partire da sabato 21 marzo alle 21. La nuova edizione presenta una scaletta rivista e una selezione di Big, con una formula diversa rispetto alle versioni precedenti. La trasmissione, un classico della tv italiana, riprende così il suo spazio dopo diversi anni di assenza.

“Canzonissima”, format storico della televisione in onda dalla Rai dal 1956 al 1975, che vedeva al centro una gara di canzoni, abbinata alla Lotteria di Capodanno, torna su Rai Uno da sabato 21 marzo alle 21.30, ma con una veste nuova. Anzitutto via la gara, poi una carrellata di artisti della musica pop e molti provenienti dall’ultimo Festival di Sanremo 2026 che riproporrano brani storici della musica italiana. Poi ci sarà spazio per il racconto degli artisti. Il cast include Riccardo Cocciante, Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci e il tenore Vittorio Grigolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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