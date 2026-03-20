Nel nuovo Rapporto Cittadinanzattiva, Benevento si posiziona al settimo posto tra le città italiane con le tariffe idriche più basse. La classifica evidenzia come la città abbia mantenuto una delle proposte più economiche per il servizio di distribuzione dell’acqua. La posizione si basa su dati aggiornati e confronti tra diverse realtà italiane. La notizia arriva in un momento in cui la gestione dei costi dell’acqua è al centro dell’attenzione pubblica.

Tariffe idriche tra le più basse d’Italia: Benevento si conferma al settimo posto nel Rapporto Cittadinanzattiva.. Benevento, 20 marzo 2026 – “ Dal XXI Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, pubblicato nella giornata di ieri, Benevento si conferma tra i primi dieci capoluoghi di provincia con le tariffe idriche più basse d’Italia, piazzandosi addirittura al settimo posto, dopo aver superato realtà importanti del Nord come Bergamo, Aosta e Monza. Si paga a Benevento assai meno di quanto pagano i cittadini della vicina Avellino. Ancora un fatto inconfutabile, una ulteriore conferma che si aggiunge a tutti i risultati storici che stiamo conseguendo in tema di servizio idrico integrato nella nostra Città e che premia il modello di gestione che abbiamo scelto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - XXI Rapporto Cittadinanza Attiva, Benevento nella top ten delle tariffe idriche più basse

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