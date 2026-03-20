Vanoli | Con l’Inter stimoli importanti | loro hanno avuto una settimana per preparare la sfida

La Fiorentina si prepara ad affrontare l’Inter in una partita che promette grandi stimoli. I nerazzurri hanno avuto una settimana intera per preparare questa sfida, mentre i viola si presentano con il morale alto ma con le gambe affaticate. La gara si giocherà nelle prossime ore, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Vanoli. La Fiorentina si appresta a sfidare l’ Inter con il morale alle stelle, ma con le gambe comprensibilmente pesanti. La formazione viola ha appena staccato il pass per i quarti di finale di Conference League grazie al successo per 1-2 ottenuto sul campo del Rakow, un risultato che proietta i toscani verso un affascinante doppio confronto europeo contro il Crystal Palace. Tuttavia, l’euforia continentale deve ora lasciare spazio alla realtà del campionato e alla lotta salvezza, con il tecnico Paolo Vanoli consapevole che il dispendio energetico dell’ultima trasferta potrebbe rappresentare l’insidia maggiore in vista del posticipo di domenica sera al Franchi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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