I millennial nel 2025 hanno avuto la loro rivincita

Nel 2025 i millennial hanno conquistato il loro spazio, dimostrando di aver superato molte sfide. Questo breve video di 38 secondi, in cui la band folk Edward Sharpe and the Magnetic Zeros interpreta

Millennial o meno, guardare questo video virale di 38 secondi in cui la band folk Edward Sharpe and the Magnetic Zeros canta la sua Home nel 2009 ti farà provare, probabilmente, qualcosa di intenso. Potrebbe riportarti al tempo in cui eri un adolescente o un ventenne che viveva gli anni 2000, quando i jeans potevano essere skinny e la birra avere un sapore particolare oltre a essere costosa. Oppure potresti trovarti d'accordo con chi ha pubblicato il video, definendolo "la peggiore canzone mai scritta". L'indie?folk "stomp clap hey" dei Magnetic Zeros, dei Lumineers, dei Mumford & Sons e di altri, che ha dominato le classifiche tra la fine degli anni 2000 e l'inizio degli anni 2010, può risultare irritantemente zuccheroso, un sintomo del "millennial cringe", come la Gen Z ha ribattezzato con disprezzo la sincerità della generazione precedente.

