Il matrimonio a sorpresa di Maya Hawke | chi ha firmato l'abito da sposa bianco e minimal

Maya Hawke ha sposato il suo compagno Christian Lee Hutson nel giorno di San Valentino, sorprendendo tutti con un matrimonio intimo. La cantante e attrice ha scelto un abito bianco semplice e senza fronzoli, creato da un designer emergente di Milano. La cerimonia si è svolta in un giardino privato, con pochi amici e familiari presenti.

Maya Hawke ha sposato il fidanzato Christian Lee Hutson nel giorno di San Valentino. Maya Hawke, la figlia di Huma Truman diventata famosa per aver interpretato Robin in Stranger Things, si è sposata. Nel giorno di San Valentino ha pronunciato a sorpresa il fatidico sì al fianco del musicista Christian Lee Hudson. Maya, star di Stranger Things, é figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, presenti alla cerimonia che si é svolta nel cuore di New York, nella St George's Episcopal Church. Maya Hawke si è sposata con il cantante Christian Lee Hutson a New York. Qui fotografata con i suoi genitori Uma Thurman e Ethan Hawke. Tra gli invitati anche il cast di Stranger Things.