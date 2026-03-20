Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 20 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con la diretta disponibile in streaming. La trasmissione include segmenti dedicati al Trono Over e al Trono Classico, con protagonisti che interagiscono tra loro nel corso della puntata. Sono previste interviste e confronti tra i partecipanti, mentre il pubblico può seguire tutto in tempo reale tramite il sito di Witty TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 20 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Alessio e Rosanna si confrontano ancora una volta sulla natura della loro conoscenza. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista ha un confronto con i corteggiatori Alessio e Matteo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 20 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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