Guè torna a un concerto piccolo per il Fastlife tour ma ci mette una pedicure sul palco

Dopo alcuni mesi di silenzio, Guè torna a esibirsi dal vivo in un concerto intimo per il suo Fastlife tour. Lo spettacolo si svolge in modo semplice e diretto, senza troppi effetti speciali, ma il rapper non rinuncia a una sorpresa: sul palco si concede anche una pedicure, dimostrando di essere a suo agio lontano dai grandi palchi e vicino al pubblico. È un ritorno alle radici, ai tempi dei mixtape iniziati nel 2006, dove il vero spirito dello street rap si sente forte e chiaro.

Il concerto del Fabrique ha dimostrato come la teoria di Guè sia fondata: la sua musica funziona in posti più piccoli. «È il miglior live di Guè a cui sono mai stato», si sente mormorare all'uscita, e poi ancora: «Hai visto come ha preso il reggiseno che gli ho lanciato? Le mutande invece non le ha nemmeno considerate.». Sulle reazioni a caldo e le conversazioni del pubblico a fine concerto si potrebbe scrivere un articolo a parte, quel che è certo è che la formula del «Rappo e basta» ha conquistato i suoi fan: non un gioco di luci, non una video proiezione, nulla di nulla, solo esclusivamente rap. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Gué presenta un concerto evento al Fabrique di Milano, celebrando i 20 anni della saga di Fastlife.

Gué torna con “Fastlife 5 – Audio Luxury”, il quinto capitolo della serie che ha rivoluzionato il panorama dei mixtape in Italia.

