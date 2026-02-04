Guè torna a un concerto piccolo per il Fastlife tour ma ci mette una pedicure sul palco

Da vanityfair.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo alcuni mesi di silenzio, Guè torna a esibirsi dal vivo in un concerto intimo per il suo Fastlife tour. Lo spettacolo si svolge in modo semplice e diretto, senza troppi effetti speciali, ma il rapper non rinuncia a una sorpresa: sul palco si concede anche una pedicure, dimostrando di essere a suo agio lontano dai grandi palchi e vicino al pubblico. È un ritorno alle radici, ai tempi dei mixtape iniziati nel 2006, dove il vero spirito dello street rap si sente forte e chiaro.

Il concerto del Fabrique ha dimostrato come la teoria di Guè sia fondata: la sua musica funziona in posti più piccoli. «È il miglior live di Guè a cui sono mai stato», si sente mormorare all'uscita, e poi ancora: «Hai visto come ha preso il reggiseno che gli ho lanciato? Le mutande invece non le ha nemmeno considerate.». Sulle reazioni a caldo e le conversazioni del pubblico a fine concerto si potrebbe scrivere un articolo a parte, quel che è certo è che la formula del «Rappo e basta» ha conquistato i suoi fan: non un gioco di luci, non una video proiezione, nulla di nulla, solo esclusivamente rap. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

gu232 torna a un concerto piccolo per il fastlife tour ma ci mette una pedicure sul palco

© Vanityfair.it - Guè torna a un concerto «piccolo» per il Fastlife tour (ma ci mette una pedicure sul palco)

Approfondimenti su Guè Fastlife

Gué porta il side project Fastlife dal vivo con un concerto evento

Gué presenta un concerto evento al Fabrique di Milano, celebrando i 20 anni della saga di Fastlife.

Gué torna con “Fastlife 5 – Audio Luxury” e duetta con B-Real dei Cypress Hill

Gué torna con “Fastlife 5 – Audio Luxury”, il quinto capitolo della serie che ha rivoluzionato il panorama dei mixtape in Italia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Guè Fastlife

Argomenti discussi: Buy occhiali gue Discount CAZAL 958; La libertà che guida Guè: l'intervista; Guè e lo spirito guida del rap: omaggio a vent’anni di Fastlife senza l’ansia da hit; Guè al Fabrique di Milano: un live manifesto tra storia, scena e futuro.

guè torna a unGuè in tour: biglietti, date concerti e scalettaTorna live con due date speciali a Milano il rapper Guè Pequeno, ormai semplicemente conosciuto come Guè. Ecco tutte le info sul suo tour-rprogetto dal titolo Fast Life: date, biglietti e concerti. Da ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.