Anna a casa di Gianluca nota un quadro antico, e si mostra molto interessata. Ma d’improvviso arriva Alberto, e tra i due si crea un forte imbarazzo. Gianluca chiede al padre del quadro, che è un ricordo storico della famiglia Palladini, tramandato di generazione in generazione. Il ragazzo gli chiede di affidarlo ad Anna per una ripulita. Alberto giustamente è molto titubante, trattandosi di un ricordo davvero importante. Ma pur di non dispiacere il figlio lo asseconda. Cristina riesce a resistere alla tentazione di fumarsi una canna con gli amici in camera, dimostrando di essere più responsabile di quanto il padre immagini. Ma lui continua a sgridarla e punirla perché frequenta brutte compagnie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: con Cristina Alberto si rivela un padre autoritario

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