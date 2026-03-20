Silvana Sciarra non è stata confermata alla presidenza della Scuola superiore della magistratura. La decisione riguarda il rinnovo del mandato e coinvolge le procedure interne dell’istituzione. La notizia si aggiunge a un andamento di cambiamenti nella gestione della scuola, che coinvolge anche altri aspetti organizzativi e di leadership. La questione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il settore giudiziario.

Silvana Sciarra non è stata confermata alla presidenza della Scuola superiore della magistratura, a due anni dalla nomina, con una procedura assolutamente legittima, anche se inconsueta. Però se l’è presa moltissimo, perché evidentemente l’ex presidente della Corte Costituzionale pensava di essere indispensabile e inamovibile. L’organismo che ha preso la decisione è costituito da magistrati, in maggioranza, e da esponenti di nomina politica, ma è bastato che un togato, per una complicata vicenda che riguarda la sua carriera, non fosse in carica e che un altro abbia votato insieme ai “politici” e le decisione “inaudita” di non confermare la presidente uscente è stata assunta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un nuovo presidente alla Scuola superiore della magistratura: perché no? Il caso di Silvana Sciarra

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