Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella La presidente Sciarra | Boom di partecipanti

““Sono stati 20 mila i magistrati che hanno partecipato ai corsi della Scuola. Considerando che i magistrati italiani in servizio sono poco più di 10 mila, ciò significa che, mediamente, ciascuno ha frequentato più di un corso nell’anno: dunque, se la mia lettura è corretta, la Scuola si è rivelata in grado di espandere mediamente l’accoglienza in più di un corso l’anno”. Lo ha dichiarato Silvana Sciarra, presidente della Scuola Superiore della Magistratura, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno formativo 2026 a Castel Capuano, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalla relazione inviata al Consiglio Superiore della Magistratura e al ministro della Giustizia, ha aggiunto, “il totale dei magistrati coinvolti nei vari moduli formativi ammonta a 57 mila nello scorso anno”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

L'evento, dedicato alla formazione dei magistrati, si è però intrecciato con un nuovo scambio di vedute tra il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sul

