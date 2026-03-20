In Senato, è stato ricordato Umberto Bossi, scomparso ieri, con un intervento di La Russa che ha affermato che Bossi seppe cambiare la realtà politica. La discussione si è concentrata sull’eredità politica e sul ruolo avuto da Bossi nel panorama italiano. Sono stati inoltre ricordati alcuni momenti significativi della sua carriera politica e il suo impatto sulla scena nazionale.

“Come certamente già sapete, è venuto a mancare nella giornata di ieri Umberto Bossi. Faremo sicuramente, La prossima settimana, in una prossima seduta, una commemorazione con La partecipazione e gli interventi di tutti i Gruppi che lo desidereranno, ma oggi mi corre l’obbligo di ricordarlo nell’aula del Senato”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della seduta odierna dell’assemblea. “Desidero ricordare un amico, un protagonista della storia politica italiana, che seppe, con il suo impegno, con La sua capacità sempre legata ai metodi della democrazia e della libertà, cambiare in qualche modo La realtà politica italiana, dando vita a un partito territoriale che, in maniera significativa, ha caratterizzato La vicenda politica italiana di quegli anni – ha proseguito La Russa -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Umberto Bossi, in Senato il ricordo di La Russa: "Seppe cambiare la realtà politica"

Articoli correlati

Umberto Bossi, la politica come passione comunitaria. Il ricordo di IppolitoCon la morte di Umberto Bossi si chiude una stagione che ha segnato il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica.

Addio a Umberto Bossi. Il genio che ha cambiato la faccia della politicaIl Gran ciambellano Bruno Vespa quel giorno di primavera del 1996 è particolarmente eccitato; dopo trattative di settimane è riuscito a mettere...

Umberto Bossi, in Senato il ricordo di La Russa: Seppe cambiare la realtà...

Aggiornamenti e notizie su Umberto Bossi

Temi più discussi: Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord; Umberto Bossi, morto il fondatore della Lega Nord: aveva 84 anni. La fotostoria; Umberto Bossi è morto; È morto Umberto Bossi, fondatore e leader storico della Lega.

Umberto Bossi, in Senato il ricordo di La Russa: Seppe cambiare la realtà politica(LaPresse) Come certamente già sapete, è venuto a mancare nella giornata di ieri Umberto Bossi. Faremo sicuramente, La prossima settimana, in una prossima seduta, ... ilmattino.it

Addio a Umberto Bossi, il minuto di silenzio in Senato per il fondatore della Lega Nord(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2026 Desidero ricordare un amico, un protagonista della storia politica italiana, che seppe, con il suo impegno, con la sua capacità sempre legata ai metodi della democ ... la7.it

Dal nostro live in diretta: Cassano Magnago la cittadina natale di Umberto Bossi ha stabilito per domenica 22 marzo una giornata di lutto cittadino con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta nella sede comunale - facebook.com facebook

Quando Pizzi pizzicava Umberto Bossi al patto della pajata. Tutte le foto formiche.net/gallerie/umber… x.com