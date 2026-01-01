La Juventus mantiene vivo il desiderio di acquisire Sandro Tonali a giugno. La società ha predisposto un piano dettagliato per arrivare al centrocampista, attualmente al Newcastle, con l’obiettivo di rafforzare il reparto mediano. Di seguito, vengono illustrati i passaggi principali della strategia bianconera per concretizzare questo importante acquisto estivo.

Tonali Juve, è lui l’obiettivo numero uno per l’estate: la dirigenza pianifica l’assalto al centrocampista del Newcastle per giugno. Le strategie di mercato della Juventus non si limitano a tamponare le emergenze immediate, ma guardano con estrema ambizione alla costruzione della squadra del futuro. Se la finestra di gennaio sarà dedicata alla ricerca di occasioni low cost e prestiti per puntellare la rosa nell’immediato, la vera partita a scacchi si giocherà in vista della prossima stagione. Secondo quanto rilanciato con forza dalla redazione di Sport Mediaset, nei pensieri della dirigenza bianconera c’è un nome che brilla sopra tutti gli altri, un vero e proprio “sogno” tecnico e tattico per il centrocampo: Sandro Tonali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tonali Juve, i bianconeri continuano a coltivare il sogno per giugno: stilato questo piano per arrivare al regista della Nazionale, tutti i passaggi

