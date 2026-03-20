Trump mira alla Russia

Trump ha deciso di rimuovere le sanzioni sul petrolio russo, mentre la Russia, che non interviene in favore dell’Iran, beneficia dell’aumento del prezzo del greggio. La situazione si sviluppa senza che ci siano azioni concrete da parte di Mosca per sostenere Teheran, creando una dinamica in cui i vantaggi economici sembrano prevalere.

È triste, ma la Russia non muove un dito per l’Iran perché dalla guerra ricava solo vantaggi: il prezzo del greggio è schizzato e Trump ha rimosso le sanzioni sul petrolio russo. Oscar Salerno via email Gentile lettore, il vantaggio russo è contingente e sottoposto alla mutevolezza di Trump, che domani potrebbe reintrodurre le sanzioni sul petrolio o inasprirle. Invece le alleanze russe, Cina, Iran, Cuba, sono strategiche e non credo che Putin voglia sacrificarle. Qui sta uno dei nodi principali di quanto accade nel mondo. Tutto parte dall’Ucraina. È chiaro da tempo che Trump finge di negoziare la pace, ma in realtà fa di tutto per protrarre sine die il negoziato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Trump targets Russia's energy

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