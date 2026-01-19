Donald Trump si rivolge ai leader europei, invitandoli a concentrarsi sulla questione Russia-Ucraina invece di discutere della Groenlandia. In un contesto internazionale complesso, le sue parole sottolineano l'importanza di affrontare priorità strategiche condivise, lasciando da parte discussioni meno rilevanti. Questo intervento evidenzia come le dinamiche geopolitiche siano ancora al centro del dibattito politico globale.

Donald Trump torna a far parlare di sé sul dossier Groenlandia e lancia un messaggio diretto ai leader europei. In un’intervista a NBC News, il presidente degli Stati Uniti ha invitato l’Europa a concentrare l’attenzione sulle grandi crisi geopolitiche in corso, a partire dal conflitto tra Russia e Ucraina, piuttosto che sulla questione dell’isola artica. Trump ha ribadito con fermezza la propria linea anche sul piano economico, assicurando che manterrà “al 100%” la minaccia di imporre ulteriori dazi nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo sulla Groenlandia. Una presa di posizione netta, che conferma come il tema resti centrale nella strategia dell’ex tycoon, sia sotto il profilo geopolitico sia su quello commerciale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump all’Europa: “Pensate a Russia e Ucraina, non alla Groenlandia”

Leggi anche: Il piano di pace di Trump consegna l’Ucraina alla Russia e condanna l’Europa alla guerra

Leggi anche: Von der Leyen chiede all’Europa €135mld per l'Ucraina per il biennio 2026-2027, contemporaneamente Trump cede Donbass e Crimea alla Russia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Trump all’Europa: “Pensate a Russia e Ucraina, non alla Groenlandia” - Interpellato su una possibile ipotesi di uso della forza militare in Groenlandia, Trump ha scelto di non entrare nel merito, limitandosi a un secco “no comment” ... gazzettadelsud.it