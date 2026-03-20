Il traffico a Roma il 20 marzo 2026 alle 19:30 presenta una coda di circa 9 chilometri che si estende dalla barriera di Roma Sud fino a Torrenova, con alcune auto ferme e rallentamenti significativi lungo il percorso. La situazione interessa principalmente le strade principali che collegano il centro cittadino con la periferia sud, causando disagi ai veicoli in transito.

Luceverde Roma si è formata una coda di 9 km dalla barriera di Roma Sud a Torrenova Verso il raccordo anulare in coda per traffico sulla Pontina in uscita da Roma tra la Cristoforo Colombo raccordo anulare file anche tra Pomezia e Aprilia verso Latina sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la grazie a Salaria e poi più avanti tra Nomentana e alla Tiburtina rallentamenti a tratti in carreggiata esterna tra la Pontina è l'uscita per Roma su del code tra Prenestina e Tiburtina lavori via Salaria riduzione della carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione centro inevitabile la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-03-2026 ore 19:30

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