dialogo e approfondimento sosteniamo il valore della parola

BPER conferma anche per il 2026 il suo impegno nel sostegno al Campionato di Giornalismo organizzato da Il Resto del Carlino. L’istituto bancario continua a investire sui giovani e sulla formazione, dimostrando di credere nel valore della parola e del giornalismo.

Anche nel 2026 BPER rinnova il proprio sostegno al Campionato di Giornalismo promosso da Il Resto del Carlino, confermando una vicinanza concreta ai giovani e al mondo della scuola. Un’iniziativa che incoraggia creatività, spirito critico e capacità di analisi, offrendo agli studenti un’esperienza formativa di grande valore. Un impegno che guarda oltre la finanza. BPER si conferma un protagonista attivo nel panorama culturale ed educativo italiano. "Sostenere progetti come il Campionato di Giornalismo significa investire nella crescita delle nuove generazioni – afferma Cristian Berselli, Direttore regionale Emilia Ovest di BPER –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

