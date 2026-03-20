torna cosmoprof bologna capitale della bellezza nel mondo

Da 26 al 29 marzo, Bologna ospita nuovamente Cosmoprof Worldwide, l’evento internazionale dedicato all’industria cosmetica. La fiera, che si svolge nel capoluogo emiliano, vede la partecipazione di aziende, buyer e operatori provenienti da tutto il mondo. Per cinque giorni, Bologna diventa il centro di riferimento per il settore cosmetico, attirando professionisti e aziende di livello internazionale.

Dal 26 al 29 marzo torna Cosmoprof Worldwide Bologna, appuntamento di riferimento per l’ industria cosmetica che da oltre cinquant’anni porta nel capoluogo emiliano aziende, buyer e operatori da tutto il mondo. La 57ª edizione si prepara ad accogliere nel quartiere fieristico oltre 3.000 espositori da 64 Paesi, con più di 10.000 brand rappresentati e oltre 250.000 visitatori attesi. Numeri che confermano il ruolo centrale della manifestazione nel panorama fieristico internazionale. "Cosmoprof è oggi una piattaforma globale di relazione e di business per l’industria cosmetica", afferma Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. "Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta insieme al settore, ampliando il proprio network e rafforzando la presenza nei principali mercati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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