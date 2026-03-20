Stasera su Netflix debutta The Immortal Man, il nuovo capitolo della saga di Peaky Blinders. La serie riprende le vicende di Tommy Shelby, protagonista della storia, e promette di sviluppare ulteriormente le trame già viste nelle stagioni precedenti. La data di uscita coincide con l’attesa dei fan, che potranno seguire le nuove avventure del personaggio principale attraverso il catalogo della piattaforma streaming.

Roma, 20 marzo 2026 – Dopo anni di attesa, Peaky Blinders: The Immortal Man debutta su Netflix, riportando sullo schermo la storia di Tommy Shelby. Il sequel raccoglie l’eredità della serie creata da Steven Knight e si inserisce nel solco di un finale che aveva lasciato il protagonista sospeso tra redenzione e dannazione. Tra nuove minacce e un contesto storico in trasformazione, il film promette di ampliare ulteriormente il mito dei Peaky Blinders. Dove eravamo rimasti: il destino sospeso di Tommy Shelby. Il finale della serie aveva segnato uno dei momenti più intensi dell’intera saga. Tommy Shelby, convinto di essere affetto da una malattia terminale, aveva deciso di mettere ordine nella propria vita, preparando un addio che sembrava inevitabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - The Immortal Man debutta stasera su Netflix: dove eravamo rimasti e cosa aspettarsi dal sequel di Peaky Blinders

Articoli correlati

Peaky Blinders: The Immortal Man, il film sequel della serie con Cillian Murphy è su NetflixA quattro anni dalla conclusione della sesta stagione di Peaky Blinders - era l'aprile 2022 - le vicende della famiglia Shelby proseguono nell'atteso...

Peaky Blinders – The Immortal Man, il film arriva su Netflix: quando, cast e tramaDopo mesi di attesa Netflix ha finalmente svelato la data di uscita del sequel cinematografico della serie tv cult: quando esce Peaky Blinders – The...

Aggiornamenti e notizie su The Immortal Man

Temi più discussi: Peaky Blinders: 3 episodi chiave da rivedere prima di The Immortal Man, consigliati da Steven Knight; Peaky Blinders: The Immortal Man, il cast del film con Cillian Murphy; Peaky Blinders – The Immortal Man esce a marzo 2026 - Radio Globo; Peaky Blinders: The Immortal Man, quando esce in Italia il film che riporta Tommy Shelby su Netflix.

Peaky Blinders: The Immortal Man il film arriva su Netflix, trama, cast e quando esceIl film di Peaky Blinders arriva oggi 20 marzo su Netflix: scopriamo trama, cast con Cillian Murphy e tutte le novità. alfemminile.com

Peaky Blinders: 3 episodi chiave da rivedere prima di The Immortal Man, consigliati da Steven KnightIl ritorno di Tommy Shelby è alle porte. Il film Peaky Blinders: The Immortal Man debutta su Netflix il 20 marzo e Steven Knight in persona consiglia gli episodi da rivedere della serie con Cillian Mu ... comingsoon.it

Peaky Blinders – The Immortal Man è un film che non è fatto e pensato per i profani. È un regalo di Natale in anticipo che Steven Knight e Cillian Murphy hanno fatto a chi ha seguito con assiduità le sanguinose vicende della gang criminale di Birmingham. Il li - facebook.com facebook