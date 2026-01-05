Riprendono i corsi di Città Teatro tra teatro comico yoga e laboratori per bambini

A partire da lunedì 12 gennaio, Città Teatro riprende le sue attività con una serie di laboratori dedicati ad adulti e bambini, ospitati presso il Teatro Villa di San Clemente. Tra teatro comico, yoga e attività per i più giovani, le proposte offrono occasioni di crescita personale e di svago, in un ambiente accogliente e stimolante. Le iscrizioni sono aperte per partecipare a questa nuova stagione di incontri.

Riparte da lunedì 12 gennaio il carnet di proposte di Città Teatro dedicato ai laboratori teatrali per adulti e bambini presso il Teatro Villa di San Clemente.Il primo laboratorio si svolgerà lunedì 12 gennaio, dalle 20 alle 22, con Teatro Adulti intermedio (insegnate Giorgia Penzo), mentre.

