Statistiche Cagliari-Napoli in Serie A | l’allarme clean sheet il pronostico e le quote scommesse

La partita tra Cagliari e Napoli si terrà venerdì 20 marzo 2026 e il focus delle statistiche riguarda la difesa degli azzurri, che non hanno mantenuto la porta inviolata negli ultimi 62 giorni. Napoli ha ottenuto tre vittorie consecutive, ma il dato che preoccupa riguarda la capacità di mantenere la porta inviolata durante le partite. Le quote scommesse e il pronostico sono basati su queste analisi.

DOSSIER STATISTICO E PRONOSTICO. L’analisi dei dati verso Cagliari-Napoli (venerdì 20 marzo 2026) evidenzia un preoccupante paradosso statistico per la squadra di Antonio Conte: gli azzurri sono reduci da tre vittorie consecutive, ma non registrano un clean sheet (porta inviolata) da ben 62 giorni. L’ultima volta è accaduto il 17 gennaio contro il Sassuolo (1-0). Nelle successive 11 partite, il Napoli ha incassato 18 reti complessive. Il dato in trasferta è ancora più critico: 11 gol subiti nelle ultime 6 gare esterne, con la porta inviolata che manca dal 4 gennaio (Lazio-Napoli 0-2). Di fronte, un Cagliari che in casa ha già segnato 16 reti. Questi numeri orientano nettamente il pronostico e le quote scommesse: gli analisti favoriscono il segno “Goal” (entrambe le squadre a segno) e l’Over 2. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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