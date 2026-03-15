Domenica alle 15:00 si sfidano Pisa e Cagliari nella ventinovesima giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio del Pisa e vedrà le formazioni scendere in campo per tentare di ottenere i tre punti. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. I risultati nelle gare in trasferta indicano che mantenere la porta inviolata sarà difficile.

Pisa-Cagliari è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nell’ultimo turno di campionato il Pisa ha resistito un tempo contro la Juventus, illudendo i tifosi nerazzurri di poter andare via dallo Stadium con un risultato positivo. Ma si trattava, appunto, solo di un’illusione. Nella ripresa la Signora ha dilagato segnando 4 gol e rendendo indirettamente ancora più flebili le speranze dei toscani di mantenere la categoria. A Torino è arrivata la quarta sconfitta di fila per la neopromossa, a secco di vittorie addirittura dallo scorso novembre. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Pisa-Cagliari: fuori casa i clean sheet sono un miraggio

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