Stasera in tv venerdì 20 marzo | Wonder Woman

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 20 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 20 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Basato sull'omonimo personaggio di DC Comics, è il quarto film del DC Extended Universe (DCEU). Del cast fanno parte Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis, Danny Huston, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e David Thewlis. La pellicola è stata un successo di pubblico e di critica, tanto che l'American Film Institute l'ha inserita tra i dieci migliori film del 2017. 🔗 Leggi su 2anews.it

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