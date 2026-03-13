Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 13 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 13 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Shrek è un film d'animazione del 2001 diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson. Basato sull'omonimo libro del 1990 di William Steig, è il primo capitolo dell'omonima serie cinematografica e il quinto lungometraggio prodotto da DreamWorks Animation. Dopo avere acquistato i diritti del libro nel 1991, Steven Spielberg cercò inizialmente di produrre un adattamento cinematografico in animazione tradizionale, ma John H. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv venerdì 13 marzo: Shrek

Articoli correlati

Stasera in tv sabato 3 gennaio: Shrek TerzoEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 3 gennaio.

Stasera in tv venerdì 6 marzo: Top Gun: MaverickEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 6 marzo.

Contenuti utili per approfondire Stasera in tv venerdì 13 marzo Shrek

Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 6 Marzo, in prima serata; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 6 marzo; Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 6 marzo 2026; I film in onda in TV stasera, sabato 7 marzo 2026: Tutte lo vogliono di Enrico Brignano sfida Men in Black.

Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 6 Marzo, in prima serataStasera in TV, Venerdì 6 Marzo 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chia ... msn.com

Stasera in tv venerdì 6 marzo: Top Gun: MaverickEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 6 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma. 2anews.it

TUTTO SOTTO CONTROLLO #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente stasera alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - facebook.com facebook

Stasera dalle ore 19:00 sarò in diretta al #Tg4 su #Rete4. Vi aspetto! x.com