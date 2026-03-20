Le squadre rimaste in corsa per la Champions League si affrontano nei quarti di finale della stagione 2025-26. Sono otto formazioni che si sfidano per avanzare alle semifinali, con incontri programmati nelle prossime settimane. La competizione si sta avvicinando alla fase decisiva, e le partite promettono di essere intense e ricche di emozioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La fase a eliminazione diretta dell’Europa League ha offerto emozioni e colpi di scena, culminando con la definizione delle otto squadre che competono nei quarti di finale. I tifosi di calcio hanno assistito a partite intense, in cui le squadre hanno dato il massimo per guadagnarsi un posto nelle prossime fasi del torneo. Le squadre superstiti stanno ora preparando strategie e formazioni per affrontare le loro avversarie nella prossima fase. I quarti di finale promettono di essere uno spettacolo emozionante, dato il livello elevato delle squadre coinvolte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Europa League 2025-26: Quarti di finale, squadre pronte a contendersi il titolo!

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