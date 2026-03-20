Sony Music ha annunciato di aver richiesto la rimozione di più di 135.000 brani caricati illegalmente da truffatori che si fingevano artisti come Beyoncé, i Queen e Harry Styles sulle piattaforme di streaming. L'azienda ha agito per tutelare la reputazione dei propri artisti e contrastare le imitazioni non autorizzate. Questa operazione si inserisce nelle azioni di contrasto alle frodi digitali nel settore musicale.

Il colosso musicale Sony Music ha dichiarato di aver richiesto la rimozione di oltre 135mila brani creati da truffatori che si spacciavano per i suoi artisti sulle piattaforme di streaming. I cosiddetti “deepfake” sono stati creati utilizzando l’intelligenza artificiale generativa e prendevano di mira alcuni dei più grandi artisti dell’azienda, tra cui Beyoncé, i Queen e Harry Styles. La decisione è stata resa nota mercoledì a Londra, in occasione del lancio del Global Music Report, il rapporto sull’industria musicale. La proliferazione di tali contraffazioni causa “danni commerciali diretti agli artisti discografici legittimi”, ha affermato Sony con una nota diffusa alla stampa, e prendono di mira deliberatamente i musicisti che stanno promuovendo un nuovo album. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sony Music “protegge” Beyoncé, i Queen e Harry Styles: ha chiesto la rimozione di oltre 135mila brani creati da truffatori che si spacciavano per i suoi artisti

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