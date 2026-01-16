Ci vediamo in tribunale Paolo Del Debbio caos in studio
La strage di Capodanno al Le Constellation di Crans Montana continua ad allargare i suoi confini ben oltre la cronaca nera. Quaranta giovanissime vittime, una notte di festa trasformata in tragedia, e ora un fronte che si sposta sul piano legale, mediatico e perfino diplomatico. Nel giro di poche ore, il dramma ha innescato un duro confronto tra media italiani e Svizzera, accusata da più parti di aver reagito con freddezza e ritardo di fronte a un disastro senza precedenti. >> “Subito dopo la strage lui.”. Crans Montana, Jacques Moretti sempre più nei guai: terribile Dall’altra parte delle Alpi, alcune testate e la televisione pubblica elvetica hanno parlato apertamente di una campagna anti-elvetica portata avanti dall’informazione italiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dritto e rovescio, Del Debbio sbotta con la giornalista svizzera: Ci vediamo in tribunale.
Paolo Del Debbio: "Una schifezza, magari ci vediamo in tribunale"
"Magari ci vediamo in tribunale perché io non ho mai detto una parola contro la Svizzera! Mai!" Paolo Del Debbio risponde alla giornalista del servizio della RSI (televisione svizzera) nel quale è stato detto che alcuni media italiani attaccano la Svizzera
Dritto e rovescio. "Magari ci vediamo in tribunale perché io non ho mai detto una parola contro la Svizzera! Mai!" Paolo Del Debbio risponde alla giornalista del servizio della RSI (televisione svizzera) nel quale è stato detto che alcuni media italiani attaccano
