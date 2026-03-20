Dopo aver vinto a Indian Wells, il tennista italiano torna in campo a Miami e affronta il bosniaco nel suo primo match del torneo. L’incontro tra i due si svolge sulla terra battuta, con il primo set che si conclude al tie-break. La partita prosegue con scambi intensi e punti combattuti, mentre il pubblico assiste alle fasi iniziali del torneo in Florida.

Dopo il successo di Indians Wells, l'azzurro torna in campo e debutta a Miami contro il bosniaco: un confronto inedito a livello di tornei Atp Jannik Sinner torna in campo a Miami dopo il trionfo di Indian Wells in finale contro Medvedev: per l'azzurro è inizata proprio dal Master 1000 in California la rincorsa al primo posto del ranking, occupato adesso da Carlos Alcaraz. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Dzumhur in programma sabato 21 marzo alle ore 16. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! Jannik la settimana scorsa ha vinto per la prima volta Indian Wells, l'unico Master 1000 sul cemento che mancava nel suo palmares. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Dzumhur, per Jannik inizia la corsa per il Sunshine Double: il pronostico

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