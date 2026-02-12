SERIE C Date e orari dalla 32esima alla 38esima | ecco quando si giocherà Salernitana-Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto Ufficializzate le date e gli orari delle gare del Benevento dalla 32esima giornata fino al termine del campionato. Da segnare in rosso senza dubbio la sfida dell'Arechi contro la Salernitana fissata per il giorno di Pasquetta, vale a dire lunedì 6 aprile alle 14:30 (diretta Rai Sport). Lunch-time contro il Cosenza al "Vigorito" domenica 29 marzo. Date e orari 32) Benevento-Foggia (domenica 15 marzo, 14:30) 33) Monopoli-Benevento (lunedì 23 marzo, 20:30) 34) Benevento-Cosenza (domenica 29 marzo, 12:30) 35) Salernitana-Benevento (lunedì 6 aprile, 14:30 – diretta Rai Sport ) 36) Benevento-Cavese (lunedì 13 aprile, 20:30) 37) Giugliano-Benevento (domenica 19 aprile, 20:30) 38) Benevento-Audace Cerignola (domenica 26 aprile, 18)

