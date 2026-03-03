Furto d’energia la Cassazione esclude l’aggravante della pubblica fede | accolto il ricorso della difesa

La Corte di cassazione ha deciso di accogliere il ricorso di un avvocato riguardo a un caso di furto di energia elettrica. Nella sentenza del 27 febbraio 2026, i giudici hanno escluso l’applicazione dell’aggravante della pubblica fede nel procedimento relativo al prelievo illecito di energia. La decisione rappresenta un importante chiarimento in materia di leggi sul furto di energia.

L'avvocato Marco Ielo ha sostenuto che il reato non è configurabile quando il prelievo di energia avviene a valle di un contatore privato e non direttamente dalla rete pubblica Nel caso specifico, al centro della vicenda giudiziaria vi era la contestazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, prevista dall'articolo 625 n. 7 del Codice penale, che il supremo collegio ha tuttavia escluso, ribaltando l'orientamento seguito nei precedenti gradi di giudizio. Nelle motivazioni del ricorso, il difensore ha evidenziato che ".l'energia era già transitata attraverso un contatore privato e destinata all'uso domestico", specificando ulteriormente che ".

