Da due anni con il mio compagno siamo entrati nel mondo dello scambismo Odio vederlo con le altre e invece lui le cerca Se gli chiedo di smettere so che mi tradirà Risponde Elena Di Cioccio

Elena Di Cioccio racconta che da due anni lei e il suo compagno praticano lo scambismo, ma lei detesta vederlo con altre persone e sa che lui le cerca comunque. La donna teme che, se gli chiedesse di smettere, potrebbe essere tradita. Lo scambismo, ormai più accettato, crea tensioni quando uno dei due non si diverte. Elena si chiede se sia giusto mantenere questa situazione per salvare il matrimonio, anche se entrambi mentono a se stessi. La sua storia si aggiunge alle altre che arrivano in redazione.

Vi ho pensato lo scorso week end intrappolati dentro al sacro rito tutto cuori e petali di rosa di San Valentino, e mi sono chiesta: quanti di voi hanno veramente trascorso il giorno rosso dell’anno, con la persona che amano davvero? Certo è ovviamente una provocazione, solo per solleticare tutti coloro che sabato scorso stringevano tra le dita una mano e tra i pensieri un'altra, e ancora non si sono decisi a raccontare tutti i loro segreti a questa rubrica. Ma sono fiduciosa, sia per il fatto che la stanza rossa è sempre aperta 24h24, sia per via dell’anonimato garantito alle vostre lettere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

