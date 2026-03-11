Quattro concorrenti sono entrati nella Casa del Grande Fratello Vip prima dell’inizio ufficiale del programma. Mediaset ha annunciato questa novità, consentendo loro di vivere l’esperienza e interagire tra loro prima della trasmissione in televisione. L’ingresso anticipato avviene prima della messa in onda del reality, creando una fase preliminare riservata ai partecipanti.

Mediaset annuncia un'innovazione per il Grande Fratello Vip: quattro concorrenti entreranno in anticipo per vivere la Casa e interagire prima della messa in onda. Martedì 17 marzo torna il Grande Fratello Vip, giunto alla sua ottava edizione, con la conduzione di Ilary Blasi. Oggi Mediaset ha annunciato una novità importante rispetto alle precedenti edizioni: quattro concorrenti entreranno nella Casa prima dell'inizio ufficiale del programma. L'Open House: la Casa apre anticipatamente L'idea era stata ventilata già mesi fa, quando Alfonso Signorini e il suo team di autori avevano iniziato a pensare a nuove strategie per rendere l'edizione più innovativa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip: 4 concorrenti entrano prima dell’inizio ufficiale del reality

Articoli correlati

“Entrano già”. Grande Fratello Vip, 4 concorrenti nella Casa prima dell’inizio del realityIl Grande Fratello Vip si prepara a tornare in televisione con una novità assoluta nella storia del reality italiano.

“Entrano loro, top”. Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: chi sono i 16 concorrentiIl Grande Fratello Vip si prepara a tornare in televisione con una nuova edizione che promette scintille.

Contenuti e approfondimenti su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola Caruso; Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti ufficiali; Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: da Francesca Manzini a Raimondo Todaro; Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti ufficiali.

Grande Fratello, per la prima volta 4 concorrenti entrano in anticipo: ecco chi sonoPer la prima volta Grande Fratello Vip debutta con un'inedita Open House. Venerdì 13 marzo ci sarà infatti un'apertura anticipata della Casa per 4 concorrenti del programma, che diventeranno concorr ... tgcom24.mediaset.it

Grande Fratello Vip comincia con un'inedita Open House con 4 concorrentiPer la prima volta Grande Fratello Vip debutta con un’inedita Open House. Venerdì 13 marzo apertura anticipata della Casa per 4 concorrenti: ... ilmattino.it

Il Grande Fratello Vip 2026 apre a una novità: nasce la Open House con l’ingresso anticipato dei 4 concorrenti vip. Chi saranno - facebook.com facebook

Per la prima volta #GFVIP inizia con un’inedita OPEN HOUSE Alcuni concorrenti varcano la soglia prima di tutti. Seguili in diretta da venerdì, ogni giorno, sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity x.com