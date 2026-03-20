Scuola tra novità e sostegno Mimose un altro dormitorio

Negli ultimi giorni a Follonica sono arrivate due notizie che riguardano le famiglie con figli in età scolastica. Una riguarda l’introduzione di nuove iniziative per la scuola, mentre l’altra segnala l’apertura di un nuovo dormitorio chiamato Mimose. Entrambe le notizie sono state pubblicate e stanno facendo discutere tra i residenti e le famiglie della zona.

FOLLONICA Negli ultimi giorni sono circolate due notizie importanti che interessano le famiglie follonichesi con figli in età scolastica. Infatti, il Comune ha pubblicato sul suo sito le seguenti comunicazioni che riguardano l’istruzione locale: da un lato la pubblicazione del bando per le borse di studio del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 20252026, mentre dall’altro l’uscita della graduatoria provvisoria delle iscrizioni al Nido d’Infanzia Le Mimose per l’anno educativo 20262027. Il bando per le borse di studio ministeriali è rivolto agli studenti residenti nel Comune di Follonica e regolarmente iscritti per l’anno scolastico 20252026 presso un istituto secondario di secondo grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola tra novità e sostegno. Mimose, un altro dormitorio Articoli correlati Gestire la scuola, le novità 2026 (scarica la rivista) : nuove indicazioni nazionali, contrasto dei fenomeni di illegalità, competenze trasversali, istruzione parentale, scuola e privacy, legge 106 e molto altroIl numero 12026 della rivista trimestrale in formato digitale sfogliabile dedicata ai Dirigenti scolastici, ai DSGA, al middle management della... Tutto quello che riguarda Scuola tra novità e sostegno Mimose un... Temi più discussi: Scuola tra novità e sostegno. Mimose, un altro dormitorio; Scuola, si cambia. Tutte le novità dal 2026/27; Riforma degli istituti tecnici, pubblicati i nuovi quadri orario: molta confusione nelle scuole. Si realizzano i tagli annunciati dalla FLC CGIL; Scambio formativo tra Pistoia e Barcellona: al via il tirocinio per sette studentesse dell’Istituto Salvador Seguí. Didacta 2026: il futuro della scuola in mostra tra AI, robotica e MacBook NeoIntelligenza artificiale, robotica, realtà virtuale e nuovi computer pensati per la didattica: Didacta 2026 ha mostrato a Firenze come sta cambiando la scuola italiana. macitynet.it Scuola: si amplia ancora il piano welfare/ Le novità: assicurazione sanitaria, e-commerce dedicato e scontiDebuttano alcune novità nel piano welfare per la scuola: dall'assicurazione sanitaria all'e-commerce dedicato, ecco cosa prevede la Manovra 2026 È destinato a diventare il più ampio e articolato piano ... ilsussidiario.net Docente dichiarato soprannumerario: come e quando deve presentare domanda di trasferimento. https://www.orizzontescuola.it/docente-dichiarato-soprannumerario-come-e-quando-deve-presentare-domanda-di-trasferimento/ - facebook.com facebook Clima&Casa... on the road - Scuola Roncalli a Gussola [Seconda Parte] - 19/03/2026 x.com